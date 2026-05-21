Andressa Urach reata casamento e engata produção +18 com o marido

Após semanas marcadas por polêmicas, Andressa Urach confirmou que reatou o casamento com Flávio Giglioli.
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A revelação foi feita nesta quarta-feira (20), quando a influenciadora explicou os motivos que levaram o casal a decidir por uma reconciliação.
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Por Mariana Morais
postado em 21/05/2026 08:12