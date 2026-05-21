Andressa Urach reata casamento e engata produção +18 com o marido

Em entrevista ao portal LeoDias, Andressa afirmou que pretende mudar a dinâmica de seu trabalho na produção de conteúdo adulto.

Segundo ela, a partir de agora, as gravações serão feitas apenas ao lado do marido. A influenciadora também destacou que a sinceridade passou a ser um ponto central no relacionamento dos dois.

“Nas últimas semanas, eu tive um episódio de mania. Estou buscando ajuda, fazendo acompanhamento psicológico e tentando entender melhor tudo o que está acontecendo comigo”, disse ao portal LeoDias.

Ao comentar o período turbulento vivido pelo casal, Andressa revelou que uma crise motivada por mentiras provocou o rompimento temporário.

A influenciadora contou ainda que chegou a destruir bens materiais durante a discussão.

“Em meio à dor das emoções, acabei quebrando apartamento, o carro, por causa de mentira, mas escolhi perdoar”, disse.

Apesar dos conflitos recentes, ela afirmou que os dois decidiram dar uma nova chance ao casamento e seguir trabalhando juntos.

“Prefiro ouvir a verdade mais dolorosa do que viver uma mentira bonita. Então, decidimos recomeçar e trabalhar juntos”, concluiu.