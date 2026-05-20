João Guilherme defende diretor após ficar nu em filme: 'Tira a roupa aí'

João Guilherme comentou abertamente sobre os desafios de interpretar o protagonista do filme O Rei da Internet, produção inspirada na história real do hacker Daniel Nascimento.
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No longa policial, o ator protagoniza algumas cenas de nudez e afirmou que encarou o processo com naturalidade durante as gravações.
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Em entrevista ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", exibido nesta quarta-feira (20), João explicou como enxerga esse tipo de exposição dentro da atuação e destacou que o corpo também faz parte da construção de um personagem.
“Eu enquanto ator, nós no nosso ofício, a gente cede nosso corpo e alma, espírito pro personagem”, declarou.
Segundo o artista, a nudez ainda é tratada como tabu em muitos contextos, embora faça parte da experiência humana cotidiana.
“A nudez ainda pode ser um tabu em muitos lugares, mas é algo muito verídico. Eu ando pelado em minha casa. Eu acho natural isso, e tá mostrando a intimidade do menino. Ele não tá preocupado se tem câmeras, afinal é um filme, ele tá em casa”, afirmou.
João Guilherme também destacou os cuidados adotados pela equipe de produção durante as gravações das sequências mais delicadas.
De acordo com ele, o setor audiovisual tem desenvolvido protocolos mais responsáveis para preservar o conforto e os limites dos atores em cenas de exposição corporal.
“O audiovisual tem tido cada vez mais cuidado com exposição do corpo, de manter as pessoas confortáveis. Não tem ninguém fazendo algo que o diretor fala na hora, 'tira a roupa aí'”, comentou o ator, acrescentando que normalmente o número de profissionais presentes no set é reduzido nesse tipo de situação.
aceita que o @Joaoguiavila não achou as cenas de nudez um grande desafio ???? #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/DfQWeXQshl— TV Globo ???? (@tvglobo) May 20, 2026
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