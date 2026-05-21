Deolane, PCC e Marcola: o real motivo por trás da prisão da famosa

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, o PCC.
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Segundo o g1, a ação também teve como alvo Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), apontado como principal líder da facção e que já está detido. Além dele, parentes e pessoas consideradas próximas ao grupo criminoso passaram a ser investigados pelas autoridades.
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Entre os presos estão Everton de Souza, identificado pela investigação como operador financeiro da organização, e Paloma Sanches Herbas Camacho, localizada em Madri, na Espanha.
A defesa de Deolane informou, por meio do advogado Luiz Imparato, que ainda estava tomando conhecimento do conteúdo da operação.
Segundo os investigadores, a apuração gira em torno de uma transportadora sediada em Presidente Venceslau, no interior paulista, que seria utilizada pela cúpula do PCC para movimentar recursos ilícitos.
O nome de Deolane apareceu no inquérito após cruzamentos de provas apreendidas em investigações anteriores com relatórios de movimentações bancárias ligadas à influenciadora.
De acordo com a polícia, ela teria sido identificada como destinatária de valores provenientes da facção criminosa.
Parte das transações, segundo a investigação, teria ocorrido por meio de depósitos em espécie realizados de forma fracionada, prática conhecida como “smurfing”, usada para dificultar o rastreamento financeiro.
As autoridades afirmam que, entre 2018 e 2021, mais de R$ 1 milhão foi depositado na conta pessoal da influenciadora em operações inferiores a R$ 10 mil.
A suspeita é de que Everton de Souza intermediava as movimentações e indicava a conta de Deolane para os chamados “fechamentos” mensais.
Nas últimas semanas, Deolane esteve em viagem por Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol, mas ela retornou ao Brasil na quarta-feira (20), um dia antes da operação ser deflagrada.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados à influenciadora em Barueri, na Grande São Paulo.
O influenciador Giliard Vidal dos Santos, apontado como filho de criação de Deolane, além de um contador, também foram alvos das diligências.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões vinculados à advogada.
Segundo a investigação, o montante corresponde a valores cuja origem não teria sido comprovada e que apresentariam indícios de lavagem de dinheiro.
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