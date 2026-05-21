Mãe de Vini Jr. apaga foto com ex de Jojo Todynho e real motivo vem à tona - (crédito: Instagram)

Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (21) após publicar, e apagar poucos minutos depois, uma foto ao lado do ex-namorado de Jojo Todynho, Thiago Gonçalves.

O registro publicado no Instagram reacendeu especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.

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Na imagem, Fernanda aparece fazendo biquinho enquanto posa ao lado de Thiago, que surge sorrindo na selfie.

A publicação ficou no ar por cerca de dois minutos antes de ser removida do perfil, mas o tempo foi suficiente para internautas repercutirem o assunto nas redes.

Em contato com o Portal LeoDias, a mãe do craque do Real Madrid explicou que a postagem teria sido feita por engano.

Segundo ela, a intenção era enviar a foto apenas para amigos próximos, motivo pelo qual decidiu apagar rapidamente o conteúdo.

Amizade ou romance?

Os rumores sobre um possível affair entre Fernanda e Thiago começaram recentemente, depois que os dois foram vistos juntos na área VIP de um show de Ferrugem, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, eles apareceram conversando ao pé do ouvido e em clima de proximidade. Apesar disso, o ex de Jojo Todynho afirmou que os dois mantêm apenas uma amizade.

Após a exclusão da foto, usuários das redes sociais passaram a comentar o episódio e levantaram novas suspeitas sobre a relação entre eles.

"O golpe tá aí rs", soltou uma conta nos comentários. "Ele quer ir assistir os jogos do Brasil nas áreas vip na copa", escreveu outro internauta.

"Gente a Jojo se livrou e a mãe do Vini acha que se o filho não tivesse dinheiro, ele iria se interessar????", comentou mais uma pessoa. "Se a Virgínia pegou chifre, imagine essa aí", ironizou outro usuário.