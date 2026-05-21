Mãe de Vini Jr. toma atitude contra Virginia e web não perdoa: 'Falsa'

Fernanda Cristina virou alvo de críticas nas redes sociais após interagir em uma publicação de Virginia Fonseca na última quarta-feira (20).

A repercussão aconteceu porque, dias antes, a mãe de Vinícius Júnior havia curtido um comentário considerado ofensivo contra a ex-namorada do jogador.

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Na ocasião, internautas afirmavam que o atacante do Real Madrid estaria “mais feliz” após o fim do relacionamento e chamavam Virginia de “peso”.

Depois da repercussão negativa, Fernanda retirou a curtida e decidiu limitar os comentários em seu perfil.

Apesar disso, uma nova interação acabou reacendendo a polêmica.

Em uma publicação recente feita por Virginia diretamente de Dubai, onde a influenciadora aparece usando biquíni em uma praia, a ex-sogra comentou “Linda”, acompanhado de emojis com corações.

A mensagem rapidamente chamou atenção dos seguidores, que passaram a acusar Fernanda de agir de forma contraditória após o episódio anterior.

"Famoso fala mal e quer andar junto. Deixa de ser falsa, mulher dessa idade", disparou uma conta. "Meu Deus, como tu é falsa", criticou outro.

"Ué curtiu uma postagem dizendo q a menina era um peso, agora chama de linda kkkkk", soltou mais um.

"Eles já conseguiram o que queriam, que era tirar o foco das traições dele, praticamente limpou a imagem, aí agora vem fingir que gosta!", disparou um quarto.



































