Mãe de Vini Jr. toma atitude contra Virginia e web não perdoa: 'Falsa' - (crédito: Reprodução) Fernanda Cristina virou alvo de críticas nas redes sociais após interagir em uma publicação de Virginia Fonseca na última quarta-feira (20). Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A repercussão aconteceu porque, dias antes, a mãe de Vinícius Júnior havia curtido um comentário considerado ofensivo contra a ex-namorada do jogador.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Na ocasião, internautas afirmavam que o atacante do Real Madrid estaria “mais feliz” após o fim do relacionamento e chamavam Virginia de “peso”. Depois da repercussão negativa, Fernanda retirou a curtida e decidiu limitar os comentários em seu perfil. Apesar disso, uma nova interação acabou reacendendo a polêmica. Em uma publicação recente feita por Virginia diretamente de Dubai, onde a influenciadora aparece usando biquíni em uma praia, a ex-sogra comentou “Linda”, acompanhado de emojis com corações. A mensagem rapidamente chamou atenção dos seguidores, que passaram a acusar Fernanda de agir de forma contraditória após o episódio anterior. "Famoso fala mal e quer andar junto. Deixa de ser falsa, mulher dessa idade", disparou uma conta. "Meu Deus, como tu é falsa", criticou outro. "Ué curtiu uma postagem dizendo q a menina era um peso, agora chama de linda kkkkk", soltou mais um. "Eles já conseguiram o que queriam, que era tirar o foco das traições dele, praticamente limpou a imagem, aí agora vem fingir que gosta!", disparou um quarto. Saiba Mais Mariana Morais Mãe de Davi Brito expõe bambam e faz convite inusitado: 'Você que implorou' Mariana Morais Los Brasileros e Anitta transformam 'Meia Noite' em fenômeno digital Mariana Morais Irmã de Deolane detona acusações e fala em ‘vingança social’ Mariana Morais Como Deolane Bezerra foi parar na lista da Interpol antes da prisão? Entenda Mariana Morais Andressa Urach reata casamento e engata produção +18 com o marido Mariana Morais Deolane, PCC e Marcola: o real motivo por trás da prisão da famosa Mariana Morais João Guilherme defende diretor após ficar nu em filme: 'Tira a roupa aí' MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsdedóJRviniVini JrVini Jr.virginia Por Mariana Morais postado em 21/05/2026 10:49 SIGA