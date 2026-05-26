Virginia e Zé Felipe ficam juntinhos em festa da filha e público faz apelo

A comemoração pelos 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, seguiu repercutindo nas redes sociais após reunir manifestações do público torcendo por uma reconciliação do ex-casal. A festa aconteceu na noite da última segunda-feira (25), em Goiânia.
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Em uma publicação compartilhada pelos dois nas redes sociais, Virginia e Zé Felipe apareceram ao lado dos filhos em registros da celebração.
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As imagens ultrapassaram a marca de 7 milhões de curtidas e mais de 320 mil comentários, muitos deles de artistas e influenciadores demonstrando apoio à família.
Entre as mensagens que chamaram atenção, Lucas Guimarães escreveu: "Torço muito por essa Família linda. Não consigo shippar eles com mais ninguém". O comentário ultrapassou 100 mil curtidas.
Amigo próximo de Virginia, Lucas Guedez também reagiu às fotos: "Eu chorei com essas fotos, tá? Amo vocês". Já Ana Paula Siebert desejou: "Que Deus abençoe essa famíliaaaaaa".
Quem também comentou a publicação foi a vice-presidente da Acadêmicos do Grande Rio, que escreveu: "Me arrepiei toda! [Tudo] nas mãos de Deus".
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