Zé Felipe toma atitude e deixa Virginia constrangida em festa: 'Só tem eu'

A comemoração pelos 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, terminou repercutindo nas redes sociais após um momento envolvendo os dois durante a madrugada desta terça-feira (26), em Goiânia.
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Em vídeos que rapidamente viralizaram na internet, Virginia aparece subindo ao palco da festa justamente enquanto o cantor interpretava “Só Tem Eu” para ela.
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Lançada em outubro de 2020, a música ficou marcada por simbolizar o início do relacionamento entre os famosos e também por ter sido o primeiro clipe de Zé Felipe com participação da influenciadora.
"Só você não percebeu, que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor teu? Só você não percebeu que só tem eu. Volta, pelo amor de Deus", cantou Zé Felipe, enquanto Virginia desviava o olhar de seus olhos.
"Pensa num sorriso sincero que eu dei", comemorou um perfil do Instagram. "Esse foi o 'vooooooolta pelo amor de Deus' mais sincero que ele cantou", disse mais um.
"O pobi não conseguia nem cantar de tanta emoção hahahaha que fofos aí", observou mais um.
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