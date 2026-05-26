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Zé Felipe toma atitude e deixa Virginia constrangida em festa: 'Só tem eu'

Cantor surpreendeu a ex-mulher ao cantar o hit que marcou o início do namoro; veja

Zé Felipe toma atitude e deixa Virginia constrangida em festa: 'Só tem eu' - (crédito: Instagram)
Zé Felipe toma atitude e deixa Virginia constrangida em festa: 'Só tem eu' - (crédito: Instagram)

A comemoração pelos 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, terminou repercutindo nas redes sociais após um momento envolvendo os dois durante a madrugada desta terça-feira (26), em Goiânia.

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Em vídeos que rapidamente viralizaram na internet, Virginia aparece subindo ao palco da festa justamente enquanto o cantor interpretava “Só Tem Eu” para ela.

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Lançada em outubro de 2020, a música ficou marcada por simbolizar o início do relacionamento entre os famosos e também por ter sido o primeiro clipe de Zé Felipe com participação da influenciadora.

"Só você não percebeu, que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem o amor teu? Só você não percebeu que só tem eu. Volta, pelo amor de Deus", cantou Zé Felipe, enquanto Virginia desviava o olhar de seus olhos.

"Pensa num sorriso sincero que eu dei", comemorou um perfil do Instagram. "Esse foi o 'vooooooolta pelo amor de Deus' mais sincero que ele cantou", disse mais um.

"O pobi não conseguia nem cantar de tanta emoção hahahaha que fofos aí", observou mais um.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/05/2026 08:18 / atualizado em 26/05/2026 08:37
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