Leonardo não comparece em festa da neta e web aponta Virginia como culpada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nem o cenário luxuoso da festa de Maria Alice foi suficiente para desviar a atenção de um detalhe que passou a dominar os comentários nas redes sociais: o cantor Leonardo não apareceu na celebração dos 5 anos da neta, realizada na última segunda-feira (25), em Goiânia.

A ausência do sertanejo chamou atenção principalmente porque ele costumava participar ativamente dos encontros familiares promovidos por Virginia Fonseca e Zé Felipe.

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Desta vez, porém, o cantor ficou de fora até mesmo das tradicionais fotos tiradas ao redor do bolo, registros que normalmente reúnem grande parte da família e acabam publicados nas redes sociais.

Enquanto Leonardo não foi visto em nenhum momento da comemoração, Poliana Rocha esteve presente no aniversário da neta e apareceu nos conteúdos divulgados pelos convidados.

A falta do artista rapidamente virou tema entre internautas, que passaram a levantar hipóteses sobre o motivo do afastamento.

Sem qualquer explicação oficial até o momento, a situação alimentou rumores e teorias envolvendo a dinâmica familiar.

“Vish pelo jeito o babado da ausência do Leonardo na festa da filha do Zé Felipe é gigantesco”, escreveu um usuário nas redes sociais. “Leonardo pelo jeito pegou ranço da Virginia desde o término com o Zé”, escreveu outro.

Outros comentários foram além e apontaram uma suposta resistência do cantor em relação à influenciadora.

“O Leonardo não foi porque não quer ser cúmplice caso o Zé volte com a Virgínia. Ele sabe a merda que isso está fazendo na vida dele. O rapaz tomava 30 comprimidos por dia enquanto era casado com ela, morava em uma casa onde os amigos dela não respeitavam ele. E ainda tem o meio sertanejo, extremamente machista, então ele sabe que vai ser muito zoado por causa disso”, pontuou outra pessoa.



