Apresentador famoso perde irmão e mãe em 1 mês; leia despedida impactante

Tadeu Schmidt emocionou seguidores ao usar as redes sociais, nesta segunda-feira (25), para comunicar a morte da mãe, Janira, aos 92 anos.

Em uma publicação repleta de fotos em família, o apresentador do "BBB" fez um desabafo sobre a dor da despedida e relembrou momentos vividos ao lado dela ao longo dos anos.

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“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver”, escreveu Tadeu na legenda da postagem. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Entre os registros compartilhados, o jornalista também publicou uma imagem ao lado da mãe e dos irmãos.

A perda acontece pouco mais de um mês após a morte de Oscar Schmidt, irmão mais velho do apresentador, que morreu aos 68 anos.

Na homenagem, Tadeu destacou o legado deixado pela mãe e o carinho que ela construiu ao longo da vida.

“O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz”, declarou.

Recentemente, o apresentador já havia enfrentado outra perda familiar com a morte de Oscar Schmidt. Na ocasião, Tadeu agradeceu o apoio recebido do público e seguiu normalmente no comando do "BBB 26" naquela noite.

O sobrinho do apresentador, Felipe Schmidt, deixou uma mensagem de apoio ao tio: “Tio, seja muito forte igual você sempre é nesse momento. Estamos aqui por você e todos da família. Você é exemplo”.















































