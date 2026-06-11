Ex-BBB mostra efeito colateral bizarro após uso de anabolizante

Uma lembrança compartilhada por Adriana Sant’Anna nas redes sociais acabou reacendendo um assunto que já gerou muitos comentários entre seus seguidores.

No último sábado (6), a ex-BBB republicou um vídeo antigo e chamou atenção ao comentar a mudança em sua voz ao longo dos últimos anos.

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Durante o relato, Adriana atribuiu a alteração vocal ao uso de um chip de testosterona em 2019.

Segundo ela, a intervenção provocou um engrossamento da voz, característica que permanece até hoje e da qual não se arrepende.

Embora tenha avaliado a experiência de forma positiva em seu caso, a influenciadora ressaltou que não recomenda o procedimento para outras pessoas.

Ao falar sobre o tema, Adriana contou que a voz mais aguda que possuía anteriormente era frequentemente alvo de brincadeiras nas redes sociais. Por isso, afirmou estar satisfeita com a mudança provocada pelo tratamento hormonal.

"Nessas horas eu dou graças a Deus que eu usei aquele chip de testosterona. Foi em 2019, que eu usei e engrossou minha voz", iniciou ela no relato.

A ex-BBB também explicou que precisa manter determinados cuidados para evitar alterações em seu padrão vocal atual.

"E se eu não cuidar, aquela voz volta. E eu era zoada na internet, tá? A galera na internet me chamava de Adrianta", relatou a famosa.

A declaração rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a discutir o assunto nos comentários.

Algumas pessoas lembraram posicionamentos antigos da influenciadora sobre o tema, enquanto outras opinaram sobre a mudança em sua voz.

"E ela negava horrores", comentou uma internauta, angariando mais de 2 mil curtidas.

Já outra seguidora demonstrou preferência pelo timbre anterior da ex-BBB. "A voz de antes sendo mil vezes mais bonita", comentou outra.

Houve ainda quem aproveitasse a discussão para criticar os conteúdos compartilhados pela influenciadora sobre saúde e estética.

"E vende horrores o curso de como transformar o seu corpo só com jejum e oração", pontuou outra.