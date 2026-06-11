Áudio vaza e atitude chocante de Anitta com Ludmilla vem à tona - (crédito: Instagram)

Seis anos após o rompimento que encerrou uma das amizades mais comentadas da música brasileira, uma declaração de Anitta voltou a colocar seu nome e o de Ludmilla no centro das atenções.

Um áudio divulgado nesta quinta-feira (11) revelou que, apesar da distância pública entre as artistas, a cantora afirma continuar contribuindo para oportunidades profissionais da ex-amiga.

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A gravação, publicada pela colunista Fábia Oliveira, mostra Anitta falando sobre sua postura em relação a outros artistas do mercado.

Segundo ela, sempre que surge um compromisso que não poderá cumprir, costuma indicar colegas que possam assumir a demanda, e Ludmilla estaria entre essas recomendações.

Ao citar um exemplo de como age nos bastidores, a artista surpreendeu ao mencionar justamente a cantora com quem protagonizou uma das maiores polêmicas do entretenimento nacional.

“Eu ajudo as pessoas da maneira que eu posso e da maneira que eu acredito que vá ajudar. Por exemplo: quando tem um show que eu não vou conseguir fazer eu mando o número do empresário da Ludmilla, mesmo com tudo que aconteceu, eu mando o número, eu já mandei várias vezes”, declarou.

A fala chamou atenção porque as duas artistas não mantêm qualquer proximidade pública desde a crise que abalou a relação entre elas.

O conflito ganhou notoriedade em 2019, quando Ludmilla contestou a inclusão do nome de Anitta nos créditos autorais da música "Onda Diferente".

Na época, a funkeira afirmou ser a única autora da composição entre as duas e demonstrou descontentamento ao tomar conhecimento da alteração nos registros da obra.

A situação se agravou no ano seguinte. Em 2020, Ludmilla tornou públicos áudios e mensagens privadas envolvendo Anitta, ampliando a repercussão do desentendimento e consolidando o afastamento entre as artistas.

Desde então, elas passaram a seguir trajetórias completamente independentes. Ao longo dos últimos anos, não houve aparições conjuntas, trocas públicas de mensagens ou demonstrações de reaproximação.

Em eventos do setor, premiações e festivais, a convivência passou a ser marcada pela discrição e pela ausência de interação pública.