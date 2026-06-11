Deolane e líder do PCC são denunciados pelo MP por esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A situação jurídica de Deolane Bezerra ganhou um novo capítulo nesta semana.

O Ministério Público de São Paulo formalizou denúncia contra a influenciadora no âmbito da Operação Vérnix, investigação que apura a atuação de uma suposta organização voltada à lavagem de dinheiro.

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O documento, protocolado na quarta-feira (10), também inclui Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e apontado como líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), além de outros integrantes da família Camacho e pessoas ligadas ao caso.

Entre os denunciados estão Alejandro Camacho, chamado de "Marcolinha", Everton de Souza, Leonardo Camacho e Paloma Camacho.

Os dois últimos são sobrinhos de Marcola. Todos já haviam sido indiciados pela Polícia Civil no fim de maio, após a conclusão do relatório final da operação.

A manifestação do Ministério Público, elaborada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente, representa uma etapa decisiva do processo.

Agora, caberá ao Judiciário analisar o material apresentado e decidir se aceita ou não a denúncia.

Caso o pedido seja acolhido pela Justiça, Deolane, Marcola e os demais envolvidos passarão oficialmente à condição de réus e responderão à ação penal pelos crimes atribuídos na investigação.

A influenciadora foi presa durante a Operação Vérnix, deflagrada em 21 de maio. Desde então, sua defesa vem tentando reverter a prisão preventiva.

No entanto, na terça-feira (9), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por decisão unânime, o recurso apresentado pelos advogados de Deolane, que buscavam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Atualmente, Deolane está custodiada na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista. Marcola, por sua vez, permanece detido desde 2019 na Penitenciária Federal de Brasília.