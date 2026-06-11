Allan Souza Lima entrega romance com cantora famosa

Muito antes dos rumores de namoro ganharem espaço nas páginas de entretenimento, Allan Souza Lima e Duda Beat já compartilhavam uma conexão construída ao longo de anos de amizade.

Agora, com o relacionamento assumido, o ator revelou que a aproximação amorosa surgiu de forma espontânea, sem planejamento ou expectativas.

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Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, o artista comentou pela primeira vez a evolução do vínculo com a cantora e explicou que o romance nasceu naturalmente a partir da convivência que os dois mantinham há mais de uma década.

"Estamos juntos, sim. A gente se conhece há muitos anos, fomos amigos por muito tempo e o sentimento acabou se transformando nisso de agora", confessou.

Sem demonstrar preocupação em definir etapas ou projetar o futuro da relação, Allan afirmou que prefere viver o momento e permitir que a história siga seu próprio ritmo.

Segundo ele, não há necessidade de acelerar processos ou se prender a expectativas externas.

Os boatos sobre um possível envolvimento entre os dois começaram a ganhar força nos primeiros meses do ano, quando ambos passaram a aparecer juntos com frequência em eventos e encontros públicos, despertando a curiosidade dos fãs.

A confirmação, porém, só veio em março. Na ocasião, Duda Beat falou sobre o assunto durante uma entrevista ao Gshow e indicou que os dois atravessavam uma fase marcada por sintonia e companheirismo.

A cantora também revelou que estava feliz com a relação e aproveitando a convivência ao lado do ator.