Allan Souza Lima entrega romance com cantora famosa

Muito antes dos rumores de namoro ganharem espaço nas páginas de entretenimento, Allan Souza Lima e Duda Beat já compartilhavam uma conexão construída ao longo de anos de amizade.
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Agora, com o relacionamento assumido, o ator revelou que a aproximação amorosa surgiu de forma espontânea, sem planejamento ou expectativas.
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Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, o artista comentou pela primeira vez a evolução do vínculo com a cantora e explicou que o romance nasceu naturalmente a partir da convivência que os dois mantinham há mais de uma década.
"Estamos juntos, sim. A gente se conhece há muitos anos, fomos amigos por muito tempo e o sentimento acabou se transformando nisso de agora", confessou.
Sem demonstrar preocupação em definir etapas ou projetar o futuro da relação, Allan afirmou que prefere viver o momento e permitir que a história siga seu próprio ritmo.
Segundo ele, não há necessidade de acelerar processos ou se prender a expectativas externas.
Os boatos sobre um possível envolvimento entre os dois começaram a ganhar força nos primeiros meses do ano, quando ambos passaram a aparecer juntos com frequência em eventos e encontros públicos, despertando a curiosidade dos fãs.
A confirmação, porém, só veio em março. Na ocasião, Duda Beat falou sobre o assunto durante uma entrevista ao Gshow e indicou que os dois atravessavam uma fase marcada por sintonia e companheirismo.
A cantora também revelou que estava feliz com a relação e aproveitando a convivência ao lado do ator.
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