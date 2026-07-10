Tiago Ramos pede para voltar com mãe de Neymar: 'Me faz feliz de novo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação feita por Tiago Ramos e apagada pouco depois chamou a atenção nas redes sociais nesta semana.

O ex-participante de "A Fazenda" usou os stories para enviar uma declaração à empresária Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., com quem viveu um relacionamento em 2020.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na mensagem, o modelo demonstrou que ainda alimenta sentimentos pela ex-companheira e fez um apelo para que os dois retomem o contato.

“Realmente eu não acredito que a gente nunca vai mais se encontrar, mas te digo algo: eu te amo. Me faz feliz de novo, por favor”.

Apesar de ter sido removida rapidamente, a publicação passou a circular entre perfis nas redes sociais e reacendeu a curiosidade sobre o antigo namoro do casal, marcado por episódios que ganharam ampla repercussão na época.

A relação entre Nadine e Tiago foi cercada de polêmicas. O modelo é cerca de 30 anos mais novo que a mãe de Neymar Jr. e chegou a enfrentar acusações de agressão feitas por uma ex-namorada.

O relacionamento chegou ao fim após uma discussão em que, segundo relatos da época, ele teria quebrado um vidro do apartamento de Nadine, em Santos, no litoral de São Paulo, por não aceitar o término.

Mesmo anos depois da separação, Tiago voltou a afirmar publicamente que seus sentimentos por Nadine eram verdadeiros.

Em entrevista concedida à Fábia Oliveira, em 2024, ele negou que o relacionamento tivesse motivação financeira.

“Não é por dinheiro, todo mundo deve pensar isso. É porque ela é uma mulher linda e o que ela fez comigo ninguém precisa saber”, afirmou.