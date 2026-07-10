Ancelotti se refugia no Canadá após Brasil amargar a pior campanha desde os anos 60

Ancelotti se refugia no Canadá após Brasil amargar o pior desempenho desde os anos 60 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti escolheu um destino já conhecido para passar um período longe dos holofotes.

Em vez de retornar imediatamente à Europa, o treinador da seleção brasileira embarcou dos Estados Unidos para o Canadá ao lado da família.

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De acordo com o jornal Extra, o técnico seguiu para West Vancouver, na Colúmbia Britânica, onde é proprietário de uma casa com vista para o Oceano Pacífico.

O imóvel tem um significado especial para Ancelotti: foi ali que ele oficializou, em 2014, o casamento com a canadense Mariann Barrena, sua segunda esposa.

Também segundo a publicação, o treinador passou cerca de um mês na residência antes da convocação da seleção brasileira, período em que definiu o planejamento para a disputa da Copa do Mundo.

O refúgio canadense já serviu de abrigo em outro momento marcante da carreira do italiano. Ainda conforme o Extra, Ancelotti permaneceu algumas semanas em Vancouver em 2017, depois de ser demitido do Bayern de Munique na sequência da derrota por 3 a 0 para o PSG, pela Liga dos Campeões.

Longe da rotina dos gramados, o comandante costuma adotar um estilo de vida bem diferente daquele visto à beira do campo.

Na cidade canadense, troca os ternos por roupas esportivas, tênis e bonés para se dedicar a um de seus passatempos preferidos que é a pescaria.

Pior campanha do Brasil desde 1966

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 terminou com um resultado que entrou para a história de forma negativa.

Derrotada pela Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira encerrou sua participação ocupando a 11ª colocação geral da competição.

O desempenho igualou a segunda pior campanha do Brasil em todas as edições do Mundial. A única outra vez em que a equipe nacional concluiu o torneio na 11ª posição foi na Copa de 1966, disputada na Inglaterra.