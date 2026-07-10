Marido de Maíra Cardi 'pula a cerca' e rompe regra imposta pela esposa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado por Thiago Nigro nas redes sociais acabou alimentando os comentários dos internautas poucos dias após Maíra Cardi revelar que não permite refrigerantes dentro de casa.

Na gravação compartilhada no TikTok, na última quinta-feira (9), o empresário aparece tomando a bebida enquanto está na varanda da residência.

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A publicação veio acompanhada de uma legenda em tom de brincadeira. "Um homem bebendo sua coquinha não quer guerra com ninguém", escreveu Thiago, despertando uma enxurrada de reações dos seguidores.

O registro ganhou repercussão porque sucede um desabafo feito por Maíra Cardi sobre os hábitos alimentares da família.

A influenciadora contou que jogou um refrigerante no lixo após o marido pedir uma refeição por delivery acompanhada da bebida e defendeu sua postura de não permitir açúcar na mansão onde mora.

Na ocasião, Maíra justificou a decisão afirmando que associa o consumo do produto aos riscos para a saúde.

"Para mim, dar uma lata de refrigerante para meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai?

Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doida, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena, no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso", disparou na ocasião.

Após o novo vídeo de Thiago Nigro, usuários das redes sociais passaram a especular sobre uma possível crise no casamento do empresário com a ex-BBB.

"Ele pensando que o Arthur não estava tão errado assim kkkkkkkkk", alfinetou uma. "Casamento em crise", escreveu outra.

Outros comentários também ironizaram a situação e relembraram as declarações de Maíra. "Mudou de casa?! De acordo com a Maira, na casa DELA não entra refrigerante", soltou um terceiro.

"Tão rico, pode ter tudo na vida. E não pode nem tomar uma coca cola no conforto do seu lar!", questionou outra. "Nunca foi sobre a coca e sim sobre controle", criticou mais uma conta.