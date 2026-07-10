Influenciador famoso nega R$ 10 milhões para divulgar bet e faz alerta

Conhecido pelos vídeos gravados ao lado do pai e por reunir mais de 5 milhões de seguidores apenas no Instagram, Matheus Costa afirmou que recusou propostas milionárias para promover plataformas de apostas esportivas.

Em entrevista ao podcast RivoTalks, o influenciador explicou que nunca aceitou esse tipo de publicidade por considerar que ela pode causar prejuízos ao público que o acompanha.

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Segundo ele, a oferta mais alta recebida chegou perto da casa dos oito dígitos. “A maior que eu já recebi foi em torno de R$ 10 milhões”, disse. O trecho da entrevista voltou a ganhar repercussão nas redes sociais nesta semana.

Ao justificar a decisão, Matheus afirmou que sente responsabilidade pelas pessoas que acompanham seu trabalho e disse que não conseguiria recomendar um serviço que considera nocivo.

“A minha maior virtude desde sempre foi a gratidão. Eu sei que todo mundo que me segue ali é porque gosta de mim. E aí, como é que eu vou pegar essas pessoas que estão me apoiando e vou vender uma coisa pra elas que eu sei que vai prejudicar a vida delas?”, questionou.

Na sequência, o influenciador afirmou que essa postura deveria ser compartilhada por outros criadores de conteúdo.

“Eu vou lá, como retribuição, vou enfiar na goela delas uma coisa totalmente prejudicial? Isso moralmente, pra mim, já é uma coisa muito pesada. Eu não vou prejudicar quem tá me apoiando”, completou.

Durante a conversa, Matheus Costa também direcionou críticas a influenciadores que aceitam divulgar casas de apostas.

Na avaliação dele, quem possui grande alcance nas redes sociais tem plena consciência dos impactos desse tipo de propaganda.

“Eu não acredito que um influenciador que tenha 50 milhões, 20 milhões de seguidores, seja bobo e que não saiba dos malefícios.”

Em seguida, ele reforçou que, em sua visão, a decisão de promover esse tipo de plataforma não acontece por falta de informação.

“Sabe. Ninguém chega nesse auge de grana, de dinheiro sem ter uma grande estrutura ali por trás e saber muito bem como é que funciona as coisas. Então, não acredito que: ‘Ai, fulano não deve ter noção de que isso faz mal’. Com certeza sabe e não tá nem aí”, detonou.