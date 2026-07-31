Davi Brito reage a possível vitória de Mani Reggo na Justiça após 'BBB' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcada para o dia 26 de agosto, em Salvador, a audiência de conciliação entre Davi Brito e Mani Reggo voltou a colocar o ex-casal no centro das atenções.

A influenciadora busca na Justiça o reconhecimento da união estável que teria mantido com o campeão do "BBB 24", processo que tramita sob segredo de Justiça.

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Caso o pedido seja aceito, Mani poderá ter direito à metade do prêmio conquistado pelo baiano durante sua participação no reality show.

Apesar da disputa judicial, Davi afirmou que encara a situação com tranquilidade e disse confiar que a decisão será tomada pelas autoridades competentes.

Entrevistado pelo Portal LeoDias, o ex-BBB declarou que prefere deixar o caso nas mãos da Justiça e de Deus.

“Deus deixou aqui na Terra as autoridades, como juízes, desembargadores, delegados e advogados, para resolver isso, e a minha resposta sobre isso é que está nas mãos de Deus e de quem Ele deu capacidade para resolver essa questão aí. Estou em paz comigo mesmo e sei que o que for de acontecer, acontecerá”, disse Davi.

Mani Reggo também comentou a audiência, mas explicou que não pode fornecer detalhes sobre o andamento da ação devido ao sigilo judicial.

Ainda assim, afirmou que pretende revelar "toda a verdade" sobre o fim do relacionamento quando o processo for concluído.

O namoro chegou ao fim logo após o encerramento do "BBB 24", em 2024. Na ocasião, Davi declarou publicamente que ele e Mani estavam apenas "se conhecendo", posicionamento que contrariou a imagem de relacionamento estável apresentada durante o período em que permaneceu confinado no programa.

Mesmo com o processo em andamento e protegido por segredo de Justiça, Davi já declarou publicamente que entende que a empresária não tem direito a qualquer parte do valor recebido como prêmio pela vitória no reality.