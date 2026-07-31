Esposa chora em aniversário de João Gomes e motivo vem à tona

Longe de casa por causa da agenda de shows na Austrália, João Gomes comemorou o aniversário de 24 anos distante da esposa, Ary Mirelle.
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A separação temporária emocionou a influenciadora, que apareceu chorando nas redes sociais nesta sexta-feira (31) ao falar sobre a data especial.
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Em uma publicação, Ary contou que sempre fez questão de celebrar os aniversários do cantor desde o início do relacionamento e lamentou não poder repetir a tradição neste ano por causa da turnê internacional do marido.
"Os aniversários dele são tão importantes pra mim. Fico tão feliz. Desde que conheci ele, sempre acordo ele ou corro para dar o primeiro parabéns. Este ano fiquei com o coração apertado, mas entendi. Eu te amo! Quando chegar, vamos comemorar juntinhos", desabafou a influenciadora.
A declaração foi compartilhada por João Gomes em suas redes sociais. O cantor respondeu à mensagem da esposa com uma breve demonstração de carinho. "Te amo, minha princesa".
Enquanto celebra mais um ano de vida, João Gomes segue cumprindo compromissos profissionais na Austrália.
O artista tem apresentações marcadas nas cidades de Brisbane e Sydney durante a turnê internacional.
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