Davi Brito xinga ao reagir à suposta falta de apoio da mãe em casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Campeão do "BBB 24", Davi Brito comentou pela primeira vez a repercussão do casamento surpresa com Emilly Araújo e respondeu às declarações feitas por sua mãe, Elisângela Brito.

Durante entrevista concedida na última quarta-feira (29) ao canal Leo Dias TV, o ex-BBB afirmou que a união já vinha sendo comunicada aos familiares antes de se tornar pública.

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Segundo Davi, ele e Emilly haviam informado aos parentes sobre a decisão de morar juntos e oficializar a relação, embora cada integrante da família tenha reagido de maneira diferente à notícia.

"Assim, a gente já ia avisando que a gente ia se unir, que a gente ia morar junto, a gente avisou, comunicou aos familiares.

Só que assim, cada pessoa tem sua reação só que minha mãe teve uma reação, meu pai outra, minha irmã outra, todo mundo teve uma reação diferente", declarou.

Emilly também participou da entrevista e afirmou que recebeu apoio dos parentes do marido. "Minha família reagiu super bem", disse.

Na conversa, Davi reforçou que considera a decisão sobre o casamento uma escolha exclusivamente do casal.

O influenciador afirmou respeitar as opiniões dos familiares, mas destacou que ambos são adultos e responsáveis pelas próprias decisões.

"A gente respeita a reação de cada pessoa, a gente já é adulto, quem tem que definir nossa vida somos nós. A gente não tá aqui para abraçar e acolher a opinião de ninguém. Somos maduros o suficiente para entender qual caminho a gente quer seguir", afirmou.

O ex-BBB também comentou a importância do apoio emocional da família neste novo momento da vida, mas disse que a ausência desse suporte não mudaria seus planos em relação ao relacionamento.

"Não preciso do apoio de nada, porque nenhum deles pagam nossas contas, apoio em questão de uma mensagem, uma palavra, mas também se não tiver de nenhum deles eu taco o f*da-se também, entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa", declarou, surpreendendo as apresentadoras da atração.