Bruno Gagliasso se manifesta após ser detonado por expor funcionários de McDonald's - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de receber críticas nas redes sociais por causa de uma reclamação envolvendo uma unidade do McDonald's em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Bruno Gagliasso voltou a falar sobre o episódio e admitiu que exagerou na forma como lidou com a situação.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, nesta quinta-feira (6), o ator fez uma autocrítica ao comentar a publicação que havia feito em suas redes sociais após não conseguir ser atendido em um drive-thru da rede de fast-food. Segundo ele, a reação foi motivada pelo momento de frustração.

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“Fui impulsivo e imaturo na forma como reagi, ao levar uma frustração para a internet. Não tenho nenhum problema em reconhecer isso”, afirmou.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (4). De acordo com o relato divulgado anteriormente pelo artista, ele chegou ao drive-thru por volta das 22h50, embora a unidade informasse que funcionaria até as 23h. Ao chegar ao local, porém, encontrou o estabelecimento já fechado.

A insatisfação foi compartilhada no Instagram, mas a repercussão acabou sendo diferente da esperada.

A publicação recebeu críticas de internautas, e parte dos comentários relacionou o episódio ao posicionamento público de Gagliasso em defesa do fim da escala de trabalho 6×1.

Diante da repercussão negativa, o ator optou por apagar a postagem. Ao refletir sobre o ocorrido, afirmou que prefere reconhecer os próprios erros e transformar situações como essa em aprendizado, em vez de insistir em provar que estava certo.

“A gente vive um momento em que todo mundo quer ter razão. Eu prefiro aprender quando erro. E fica o aprendizado: se eu quiser um Big Mac, chego mais cedo.”