Cantor tem duas pernas amputadas após ser prensado por carros em acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma noite de apresentação em Serrinha, na Bahia, terminou com graves consequências para o cantor Robert Astro, de 25 anos.

O artista foi vítima de um acidente na noite de domingo (23), quando uma caminhonete atingiu os veículos que estavam estacionados e o prensou enquanto ele permanecia entre os carros.

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O caso aconteceu por volta das 21h30, na Rua Araci, no bairro Cidade Nova, município localizado a aproximadamente 70 km de Feira de Santana.

Segundo informações do g1, Robert estava de pé entre os veículos no momento em que a caminhonete desgovernada o atingiu.

Em decorrência da violência da colisão, o cantor sofreu ferimentos que levaram à amputação das duas pernas.

O socorro inicial foi prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Robert foi levado inicialmente ao Hospital Municipal de Serrinha, mas posteriormente precisou ser transferido para uma unidade de saúde de maior complexidade em Feira de Santana, onde passou por cirurgia.

A ocorrência também resultou na prisão do motorista da caminhonete. O homem, de 39 anos, foi localizado pouco tempo depois do acidente.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC) repassadas ao g1, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi detido em flagrante.

O suspeito foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ele segue custodiado e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Robert estava na cidade acompanhado de outros músicos quando o acidente aconteceu. A assessoria do cantor confirmou o caso e recorreu às redes sociais para pedir aos fãs que se unam em correntes de oração pela recuperação do artista.

Familiares também solicitaram que a privacidade do cantor seja respeitada durante o período de internação.

Em um apelo publicado nas redes sociais, eles pediram que fotografias e vídeos relacionados ao acidente ou ao estado de saúde de Robert não sejam divulgados nem compartilhados.

Segundo uma nota divulgada pela família, o cantor está internado na UTI e apresenta quadro de saúde estável.