MC Livinho é acusado de causar acidente em academia e vai parar na Justiça

MC Livinho está envolvido em uma disputa judicial após um acidente ser registrado em uma academia na cidade de São Paulo.
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O cantor, que atualmente participa do "Dança dos Famosos", foi incluído em uma ação protocolada em 12 de agosto por Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva.
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De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o processo surgiu após um acidente ocorrido em 9 de junho.
Na ocasião, Gustavo afirma que levou até uma academia um veículo pertencente a Ronet e deixou o carro estacionado no local.
Segundo os autores da ação, uma motocicleta utilizada por MC Livinho acabou atingindo o automóvel.
Conforme relatado no processo, a moto teria deslizado sozinha e provocado danos materiais considerados graves na lataria do carro.
A versão apresentada por Ronet e Gustavo aponta ainda que funcionários da recepção da academia teriam verificado a situação e informado que a motocicleta “escapou” porque teria sido deixada desengatada por Livinho, o que os autores classificam como ato de “flagrante imprudência”.
Mesmo após os envolvidos trocarem contatos e as imagens das câmeras de segurança serem disponibilizadas, não houve acordo para definir quem arcaria com os custos necessários para reparar o automóvel, segundo os documentos.
Além do cantor, a ação também inclui a Academia Panobianco Tremembé e a Diamond Publisher. A empresa é apontada no processo como proprietária da motocicleta envolvida no acidente.
Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva pedem que os três réus sejam responsabilizados de forma solidária pelos prejuízos. O valor solicitado por danos materiais e morais totaliza R$ 5,7 mil.
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