Jogador e esposa decidem doar órgãos do filho após morte em acidente grave

A família de Benício, filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga F.C., decidiu transformar o momento de luto em um gesto de solidariedade.
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Após a morte do menino, de 2 anos, os pais autorizaram a doação dos órgãos da criança, uma decisão que, segundo a mãe, poderá ajudar outras pessoas.
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Benício morreu na terça-feira (4), após sofrer um acidente grave. A confirmação do falecimento aconteceu no dia seguinte, quarta-feira (5), por meio de uma nota oficial divulgada pelo Ypiranga Futebol Clube, equipe em que Gustavo atua como titular.
Nas redes sociais, Letícia Vieira falou sobre a perda do filho e explicou que a escolha pela doação dos órgãos foi tomada pela família mesmo diante da dor.
Segundo ela, o procedimento fez com que os preparativos para a despedida do menino precisassem de mais tempo.
"Ainda não temos informações sobre o velório. O nosso Benício, mesmo diante de uma dor tão imensa, continuará levando esperança a outras crianças", escreveu Letícia.
Em outra publicação, a mãe detalhou a decisão tomada por ela e pelo marido.
"A mamãe e o papai decidiram pela doação dos órgãos dele, um gesto de amor que poderá transformar muitas vidas. Por esse motivo, esse processo leva um pouco mais de tempo. A previsão é que o velório aconteça na quinta-feira. Agradecemos o carinho, as orações e a compreensão de todos neste momento tão difícil", afirmou.
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