Causa da morte de ex-apresentadora do Globo Esporte é revelada

Morreu na madrugada desta quarta-feira (26), em Santa Catarina, a jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, aos 46 anos.
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Ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, ela estava vivendo no estado com a família e enfrentava um câncer. Thalita deixa um filho de 10 anos.
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Natural de Ribeirão Preto (SP), a jornalista se mudou para Palmas em abril de 2007, quando começou a construir sua trajetória na cobertura esportiva local.
No início, acompanhava campeonatos amadores e competições de categorias de base realizadas na região.
Durante os seis anos em que viveu e trabalhou no Tocantins, Thalita passou a acompanhar diferentes modalidades esportivas e ganhou destaque especialmente pela cobertura das fases decisivas do futebol estadual.
A jornalista também integrou a equipe da TV Anhanguera, onde foi responsável pela edição e apresentação do Globo Esporte.
Paralelamente, trabalhou como comentarista esportiva na rádio CBN Tocantins. Entre os temas que defendia estava a capacidade do esporte de transformar a vida das pessoas.
No ambiente de trabalho, Thalita era conhecida pelos colegas pelo apelido de “Japinha”.
A atuação na imprensa esportiva tocantinense fez com que ela se tornasse uma figura conhecida entre profissionais e público ligados ao esporte no estado.
Em 2013, ela deixou a emissora e encerrou a passagem pelo Tocantins. Depois disso, mudou-se para Maceió, em Alagoas, antes de posteriormente se estabelecer em Santa Catarina com a família.
Segundo o centro responsável pelas informações sobre a despedida, Thalita havia manifestado o desejo de não ter velório. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local ou a data do sepultamento.
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