Jogador do Vasco é alvo de operação policial contra tráfico de armas e drogas

O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco da Gama, passou a ser alvo da Polícia Civil nesta segunda-feira (31) durante a Operação A Tropa.
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A ação investiga um esquema relacionado ao tráfico interestadual de drogas e armas, além de suspeitas de lavagem de dinheiro.
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Outro jogador envolvido na operação é Renyer Oliveira, ex-atleta das categorias de base do Santos e recém-contratado pelo Azuriz, de Pato Branco (PR).
Em São Paulo, durante o cumprimento de um dos mandados, o atacante acabou detido sob acusação de desacato e resistência.
A operação mobilizou agentes em diferentes regiões do país. Ao todo, foram expedidos 4 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão.
As equipes atuam em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal.
No Rio, policiais da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram 3 mandados de busca e apreensão.
Entre os locais vistoriados estavam a residência de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, e o centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá.
David foi até o CT do clube dirigindo o próprio veículo, cuja placa começa com "DVD", para acompanhar o andamento das diligências. O jogador, no entanto, preferiu não falar com a imprensa ao deixar o local.
As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do Espírito Santo e também buscam esclarecer uma possível participação de outros jogadores profissionais e empresários no grupo criminoso que está sendo investigado.
Com caráter interestadual, a Operação A Tropa reúne aproximadamente 100 policiais civis, além de mais de 38 viaturas e dois helicópteros empregados simultaneamente nas ações realizadas nos diferentes estados.
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