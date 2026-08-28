Bella Campos enfrenta boicote na Globo após expor ator famoso, diz colunista

Bella Campos estaria enfrentando dificuldades para voltar a integrar o elenco de produções da TV Globo após sua passagem por "Vale Tudo".
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A atriz interpretou Maria de Fátima na novela das 21h escrita por Manuela Dias, mas, desde o fim do trabalho, não teria sido escolhida para novos projetos da emissora.
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De acordo com Sandro Nascimento, colunista do NaTelinha, os desentendimentos envolvendo Bella e Cauã Reymond durante as gravações do folhetim ainda repercutem nos bastidores da Globo.
A situação teria criado resistência entre profissionais da emissora em relação à atriz.
Segundo a publicação, os episódios do passado seriam um dos fatores que dificultam a escalação de Bella em outras produções da emissora.
Além disso, alguns diretores e artistas estariam receosos em dividir os bastidores com a atriz por causa da polêmica que marcou sua passagem por "Vale Tudo".
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