Carlinhos Maia expõe Patixa em momento íntimo e web pede intervenção do Ministério Público - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Carlinhos Maia voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar um vídeo envolvendo Patixa Teló.

Publicada nos stories do Instagram na última quinta-feira (27), a gravação mostrava a influenciadora em um momento íntimo. O conteúdo foi retirado do ar pouco depois.

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A publicação ocorre após outro episódio envolvendo os dois no reality show "Rancho do Maia".

Recentemente, Carlinhos já havia sido criticado por internautas por uma situação que, na avaliação do público, teria deixado Patixa, que tem síndrome de Down, estressada.

No vídeo mais recente, Carlinhos aparece rindo enquanto comenta a situação. "Patixa tava dormindo, acordou. A Patixa bat#ndo uma p#nheta", falou o influenciador.

Sobre as imagens, ele ainda acrescentou a frase "Um pedacinho kkkkkkkkk". A publicação acabou sendo apagada diante da repercussão negativa.

A exposição levantou questionamentos sobre os limites do conteúdo produzido para redes sociais, especialmente quando envolve a intimidade de outra pessoa.

A divulgação, sem consentimento, de registro que contenha nudez ou ato sexual pode configurar crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, dependendo das circunstâncias do caso.

Internautas pedem providências contra Carlinhos Maia

A repercussão do vídeo provocou uma série de manifestações no X, antigo Twitter. Parte dos usuários defendeu que o episódio seja analisado pelo Ministério Público e por órgãos responsáveis pela proteção das pessoas com deficiência.

"A Patixa é uma pessoa PCD. Carlinhos Maia expôs a intimidade dela dessa forma para, nos Stories anteriores, promover joguinhos e gerar cliques. É, no mínimo, grave. O Rancho do Maia precisa ser analisado pelo Ministério Público e órgãos de proteção à pessoa com deficiência", alertou um internauta.

Outros comentários fizeram referência a episódios anteriores protagonizados por Patixa no reality. "O que o Carlinhos Maia faz com a Patixa já era caso do Ministério Público intervir. Ele usa a imagem dela de forma vexatória para ter engajamento. A Patixa é PCD e deixou claríssimo que a única pessoa que deu a devida assistência a ela foi a dentista", comentou outro perfil.

"Parabéns, Carlinhos, por continuar ridicularizando uma pessoa PCD em prol de alguns likes", ironizou outro usuário.

A possibilidade de uma denúncia também apareceu entre as manifestações. "Ótimo momento para fazermos uma denúncia no MP por ele expor dessa maneira alguém que é claramente PCD e constranger dessa forma", cobrou um seguidor.

Outro internauta criticou a ausência de uma intervenção das autoridades: "Esse negócio só piora, cadê o MP para entrar com uma ação? A casa cheia de gente PCD sendo exposta a coisa micosa, isso é tortura sim!"

Público questiona exposição de Patixa

Além dos pedidos por medidas legais, usuários demonstraram preocupação com a forma como o conteúdo foi produzido e posteriormente compartilhado. "Gente? Isso não é tipo um crime?", questionou um perfil.

"Ninguém faz nada? Gente, que absurdo! Esse cara é um lixo, sem noção total, e o pior são as pessoas que acompanham", desabafou uma seguidora.

Outra internauta afirmou que a exposição poderia prejudicar a imagem de Patixa: "Ele quer acabar com a imagem dela, é vergonhoso o quanto ele quer queimar ela com as marcas".

Também houve quem direcionasse as críticas às próprias pessoas que estavam reproduzindo o vídeo. "O Ministério Público nunca vai impedir essa humilhação de uma pessoa com transtornos mentais?", questionou um usuário.

"Por que vocês estão compartilhando??? Meu Deus!", alertou uma internauta, enquanto outro perfil disparou: "Para que expor ela assim? Esse cara é nojento".

Até o momento descrito no material, a repercussão se concentrou nas redes sociais, com internautas cobrando uma possível atuação das autoridades diante da exposição de Patixa.