Carlinhos Maia reage a ataques após postar fotos íntimas com outro homem

Na noite de domingo (30), Carlinhos Maia decidiu responder às reações provocadas por uma publicação feita nas redes sociais.

O famoso compartilhou registros ao lado do influenciador Andrey Piovanelli durante a comemoração do aniversário dele.

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As imagens mostram os dois abraçados e em clima de romance, o que levou internautas a especularem sobre um possível affair.

A repercussão, porém, também trouxe questionamentos sobre a vida amorosa de Carlinhos e sua relação com Lucas Guimarães, seu ex-marido.

Diante das cobranças, o influenciador fez questão de destacar que os dois estão solteiros há quase um ano e que a amizade entre eles não depende da aprovação dos seguidores.

"Quantas pessoas mais eu vou ter que aparecer até muitas de vocês, dessas senhoras, até vocês entenderem que eu estou a quase um ano solteiro, Lucas também, e que vocês não vão interferir na nossa amizade. Lucas, ele tem uma forma de viver mais discreta, eu não, eu mostro, até para vocês entenderem que eu estou solteiro", disparou.

Carlinhos também negou que esteja se beneficiando da proximidade com o ex-companheiro. Segundo ele, os dois continuam ligados profissionalmente por serem sócios de uma empresa milionária.

O humorista ainda afirmou que ambos mantêm uma relação próxima e têm liberdade para decidir quando querem se encontrar ou demonstrar afeto.

"E outra coisa, parem de falar que eu uso o Lucas! A gente é sócio, a gente tem uma empresa milionária juntos, ninguém usa ninguém. De uma vez por todas, isso é ciúmes de mim? Para. O Lucas, ele tá tão preocupado com os projetos dele, sendo convidado para tantas coisas incríveis, tá na melhor fase da vida dele. A gente conversa, a gente brinca, a gente se encontra, a gente grava, a gente se beija, a gente se pega quando quer", completou.

Ao concluir o desabafo, Carlinhos afirmou que uma eventual aparição pública ao lado de Lucas acontecerá apenas quando os dois decidirem.

"É isso, já deu minhas senhoras, divirtam-se com a gente e eu vou vir aqui sempre dizer o quanto vocês estão sendo burrinhas, chatas, parem com isso. É feio, vocês já são bem maduras", encerrou.