Patrícia Abravanel toma atitude após suposta traição ser exposta pela Polícia Federal

Patrícia Abravanel toma atitude após suposta traição do marido ser exposta pela Polícia Federal - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão envolvendo o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, e Daniel Vorcaro acabou atingindo diretamente as redes sociais de Patrícia Abravanel.

Depois que conversas entre o marido da apresentadora e o banqueiro foram expostas pela Polícia Federal, seguidores passaram a usar as publicações da filha de Silvio Santos para fazer comentários e questionamentos sobre o episódio.

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Em uma postagem em que Patrícia aparece cortando o cabelo em um vídeo produzido com inteligência artificial, por exemplo, uma internauta fez uma provocação ao mencionar uma das referências presentes nas mensagens divulgadas. "Tá querendo parecer Suiça?", escreveu.

As críticas não pararam por aí. Outra seguidora associou o caso a uma suposta traição e questionou: "E o chifre? Este não dá para cortar, né?".

Na mesma publicação, uma terceira internauta aconselhou Patrícia a se afastar da situação: "Poderia cortar outra coisa da sua vida, né? Você é maravilhosa demais, merece coisa melhor".

Com a quantidade de comentários sobre o episódio aumentando nas publicações da apresentadora, Patrícia decidiu restringir a interação em seu perfil.

A famosa limitou os comentários no Instagram como forma de conter a onda de críticas e provocações que passou a receber dos internautas.

Entenda

A divulgação de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro colocou Fábio Faria e Patrícia Abravanel no centro de uma nova repercussão. Os registros, que vieram a público recentemente, mencionam articulações envolvendo autoridades, além de encontros com bebidas, luxo e mulheres.

O conteúdo também provocou comentários sobre a relação entre Fábio Faria e Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Nas redes sociais, usuários passaram a questionar a vida pessoal do casal diante das referências feitas nas conversas.

Um dos episódios citados no material ocorreu em outubro de 2023. Na ocasião, Fábio Faria manteve contato direto com Daniel Vorcaro a respeito de uma programação que envolveria integrantes de destaque da política e do Judiciário.

A conversa inclui uma menção a mulheres identificadas como “suíças”. De acordo com o conteúdo divulgado, Fábio afirma que Davi Alcolumbre queria saber se elas estariam presentes no encontro. Vorcaro, por sua vez, responde: “Virão sim”.

Os registros, entretanto, não esclarecem a identidade das mulheres mencionadas e tampouco informam qual era a relação delas com os participantes dos encontros. As mensagens também não apresentam qualquer evidência de que a referência às mulheres esteja relacionada a uma possível traição de Fábio Faria contra Patrícia Abravanel.

Além das referências às mulheres, as mensagens recuperadas pela PF fazem menções a festas e encontros organizados por Vorcaro. As descrições divulgadas apontam para ocasiões com bebidas, luxo e presença feminina, o que ampliou a repercussão do caso nas redes sociais.

A divulgação das conversas acontece paralelamente à publicação de um relatório da Polícia Federal que cita Fábio Faria 40 vezes.

Conforme o documento mencionado nas publicações, o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro teria enviado a Daniel Vorcaro o número de telefone de Alexandre de Moraes em dezembro de 2023 e participado da aproximação entre o banqueiro e o ministro.