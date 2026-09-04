Virginia pede dinheiro em live e é acusada de enganar Polícia Federal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mais de R$ 50 mil em presentes virtuais teriam sido arrecadados por Virginia Fonseca durante uma transmissão ao vivo no TikTok realizada nesta quinta-feira (3).

A influenciadora participou de uma das tradicionais batalhas da plataforma, que colocam criadores para disputar, durante cinco minutos, quem recebe o maior número de presentes enviados pelo público.

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A transmissão reuniu mais de 100 mil espectadores em determinado momento. Virginia, que possui mais de 43 milhões de seguidores no TikTok, apareceu acompanhada de outros criadores de conteúdo e conseguiu "vencer" a disputa contra uma adversária.

O funcionamento desse tipo de competição envolve recompensas virtuais compradas pelos próprios usuários com dinheiro real.

Durante a live, os espectadores enviam os presentes aos participantes, que acumulam os valores correspondentes ao longo da batalha.

A iniciativa, porém, acabou provocando uma onda de críticas nas redes sociais. O motivo foi a participação de Virginia em uma transmissão na qual pediu dinheiro aos próprios seguidores. A movimentação também gerou comentários sobre a quantidade de pessoas que decidiram enviar os presentes à empresária.

"Todo dia sai um otario mas no Brasil tá saindo otario demais (e na verdade nem precisa sair de casa)", detonou uma internauta no X.

Outra publicação relacionou a transmissão às investigações envolvendo empresas ligadas à influenciadora. "A Virgínia usando as lives do TikTok pra justificar as entradas atípicas de dinheiro na conta dela", alfinetou a internauta, fazendo referência à suspeita de lavagem de dinheiro investigada pela Polícia Federal.

A repercussão continuou entre outros usuários da rede social. "Tem que ser muito trouxa pra cair nisso", afirmou um internauta.

Também houve quem levantasse uma suspeita sobre o próprio modelo das batalhas promovidas no TikTok. "Amiga tenho leve sensação que essas batalhas de TikTok e novo esquema de lavagem de dinheiro no Brasil", sugeriu outro.