Anitta critica figurino no 'Estrelas da Casa' e participante reage ao vivo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação de Anitta no “Estrelas da Casa” voltou a movimentar as redes sociais na última quinta-feira (3).

Depois de ficar fora da edição anterior, a cantora de 33 anos reassumiu o posto de conselheira estratégica do programa da Globo e chamou atenção ao avaliar, sem muitos rodeios, as apresentações dos participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma das primeiras performances da noite recebeu elogios pela coreografia, mas também veio acompanhada de observações sobre outros aspectos do número.

Anitta apontou que as vozes dos integrantes poderiam estar mais audíveis e avaliou que o figurino não dialogava completamente com a proposta musical.

"Eu achei que eles arrasaram, senti falta de ouvir mais a voz da galera, então vamos dar uma aumentadinha no microfone dos cantores porque a gente está só ouvindo a produção aqui, não sei como é que está em casa... Amei a dança", iniciou a intérprete de Envolver.

Na sequência, a artista explicou o que mudaria na escolha das roupas usadas pelos participantes. Para ela, a música pedia uma composição visual mais vibrante e com maior variedade de cores.

"Achei que o look podia estar mais de acordo com a música, que é uma música solar, alegre. Acho que podia trazer mais cores. Um pouco mais de cores pra poder combinar com a música. Não acho que está ruim, mas podia estar mais combinando com a música, mas tá bom", continuou a funkeira.

A avaliação provocou uma reação imediata no palco. Um dos participantes interrompeu a fala da conselheira para questioná-la e levou a discussão para a opinião dos telespectadores, criando um momento de tensão durante a transmissão.

Fora da televisão, a postura de Anitta também virou assunto. Os comentários publicados no X, antigo Twitter, mostraram que a análise do figurino dividiu os espectadores, embora tenha recebido apoio de alguns internautas.

"Concordo! Este grupo tá parecendo aqueles alunos mal vistos de filmes da Sessão da Tarde, tipo Garotas Malvadas... A produção acha que gayband tem que ser com transparência, BDSM, fivelas etc...", escreveu um usuário, concordando com a observação feita pela cantora.

Outro internauta destacou justamente a maneira espontânea com que Anitta costuma se posicionar durante o programa e imaginou como seriam as edições caso ela mantivesse esse comportamento em todas as transmissões.

"Kkkkk imagina a Anitta reagindo a cada programa ao vivo sem filtro? Ia render os melhores momentos da televisão brasileira", comentou.