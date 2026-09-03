Áudio de Nikolas Ferreira pedindo ajuda a Vorcaro é exposto e viraliza na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma mensagem enviada por Nikolas Ferreira (PL-MG) a Daniel Vorcaro, em março de 2025, mostra o Deputado Federal tentando aproximar o então dono do Banco Master de um advogado que buscava a liberação de um ativo minerário. Os áudios foram obtidos pelo ICL Notícias.

Na conversa, Nikolas apresenta Thiago Rodrigues de Faria, advogado que já foi assessor de seu gabinete e que, segundo o parlamentar, tinha um negócio na área de mineração aguardando liberação.

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O deputado ressalva que não conhecia os detalhes da demanda, mas se dispõe a colocar os dois em contato para que Vorcaro avaliasse o caso.

"E aí, Dani, tudo bom? Desculpa te incomodar um domingo aí, é jogo rápido. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu, comentou comigo e falou aqui do seu nome, eu falei, não, não conheço o Dani.

Enfim, não tenho uma proximidade, até mesmo que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço".

Em outro trecho da gravação, o deputado explica a situação relatada pelo advogado e afirma que poderia fazer a intermediação. Thiago teria um ativo minerário que já havia passado pela análise técnica e permanecia pendente de liberação. Nikolas também manifesta confiança no ex-assessor ao justificar a indicação.

"E ele falou, cara, eu estou com ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica, o pessoal técnico dele, enfim, está pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa. E eu falei, não, eu posso dar um toque nele.

Então, assim, não sei nem do que se trata, mas, enfim, como é uma pessoa, enfim, que eu confio totalmente, passarei para você, para se for do seu interesse, eu passar o contato dele aqui para vocês tocarem isso, beleza?", diz ele no áudio.

Além de tratar da possível intermediação, Nikolas deixa clara a intenção de estreitar a relação pessoal com Vorcaro.

A aproximação acabou avançando. Conforme o ICL Notícias, o deputado posteriormente encaminhou a Vorcaro o telefone de Thiago Rodrigues de Faria.

O banqueiro respondeu à mensagem e solicitou que o advogado entrasse em contato. Na resposta dirigida a Nikolas, Vorcaro escreveu: “Amém, irmão. Estamos na guerra juntos”.



