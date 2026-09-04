Patrícia Abravanel foi traída pelo marido? Conversa com Vorcaro é revelada e web não perdoa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A divulgação de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro colocou Fábio Faria e Patrícia Abravanel no centro de uma nova repercussão.

Os registros, que vieram a público recentemente, mencionam articulações envolvendo autoridades, além de encontros com bebidas, luxo e mulheres.

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O conteúdo também provocou comentários sobre a relação entre Fábio Faria e Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Nas redes sociais, usuários passaram a questionar a vida pessoal do casal diante das referências feitas nas conversas.

Patrícia restringiu os comentários em suas publicações no Instagram após a repercussão. Até o momento, ela não se pronunciou sobre as mensagens.

Um dos episódios citados no material ocorreu em outubro de 2023. Na ocasião, Fábio Faria manteve contato direto com Daniel Vorcaro a respeito de uma programação que envolveria integrantes de destaque da política e do Judiciário.

A conversa inclui uma menção a mulheres identificadas como “suíças”. De acordo com o conteúdo divulgado, Fábio afirma que Davi Alcolumbre queria saber se elas estariam presentes no encontro. Vorcaro, por sua vez, responde: “Virão sim”.

Os registros, entretanto, não esclarecem a identidade das mulheres mencionadas e tampouco informam qual era a relação delas com os participantes dos encontros.

As mensagens também não apresentam qualquer evidência de que a referência às mulheres esteja relacionada a uma possível traição de Fábio Faria contra Patrícia Abravanel.

A divulgação das conversas acontece paralelamente à publicação de um relatório da Polícia Federal que cita Fábio Faria 40 vezes.

Conforme o documento mencionado nas publicações, o ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro teria enviado a Daniel Vorcaro o número de telefone de Alexandre de Moraes em dezembro de 2023 e participado da aproximação entre o banqueiro e o ministro.