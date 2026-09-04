Jornal Nacional aponta 'retaliação' de Moraes contra Mendonça

O embate entre ministros do Supremo Tribunal Federal ganhou destaque no "Jornal Nacional" desta quinta-feira (3).
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A reportagem exibida pelo telejornal abordou a decisão de Alexandre de Moraes de solicitar uma investigação contra André Mendonça, colega de Corte que atua como relator de apurações relacionadas às fraudes do Banco Master e aos descontos ilegais no INSS.
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A iniciativa de Moraes ocorreu dois dias depois de o ministro ter sido apontado como destinatário de dezenas de mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro. No contexto da divulgação das conversas, a medida foi apresentada pelo telejornal como um "ato de retaliação".
No pedido encaminhado para investigação, Moraes sustenta que a condução dos inquéritos apresenta fortes indícios de abuso de autoridade e crime de responsabilidade. O ministro também questiona a atuação de Mendonça à frente das apurações envolvendo o Banco Master.
Entre os argumentos apresentados por Moraes estão acusações relacionadas à divulgação de informações. Segundo ele, denunciações caluniosas, fake news e ameaças "que atingem a honorabilidade e a segurança" dos integrantes do STF estariam ocorrendo no contexto do caso.
Moraes também mencionou o vazamento de informações e documentos sigilosos "com o intuito de atribuir e ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros do Supremo". Na avaliação apresentada pelo ministro, a divulgação desse material teria como objetivo associar integrantes da Corte a possíveis irregularidades.
Outro ponto levantado envolve a suposta falta de imparcialidade de Mendonça. Moraes afirma que o colega teria favorecido determinados grupos políticos durante a condução das investigações sobre o Banco Master.
O ministro ainda acusa Mendonça de ter direcionado a apuração para determinados alvos, incluindo o próprio Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Para Moraes, essa atuação faria parte de uma suposta tentativa de incriminá-los.
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