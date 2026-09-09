Influencer 'desmaia' durante anestesia e tem morte declarada aos 27 anos

Influencer morre durante anestesia e tem morte declarada em seguida - (crédito: Reprodução/Instagram)

A polícia de Helsinque abriu uma investigação após a morte da influenciadora finlandesa Olivia Oras, de 27 anos, no dia 3 de setembro.

O caso é tratado pelas autoridades como homicídio culposo agravado e envolve um suposto procedimento estético realizado em uma clínica particular da capital finlandesa.

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De acordo com os pais da influenciadora, Johanna e Reijo Oras, Olivia perdeu a consciência enquanto recebia anestesia, antes que o procedimento fosse realizado.

Em entrevista ao Yle MOT, os familiares relataram que ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Helsinque, onde sua morte foi posteriormente declarada.

A família comunicou às autoridades o que havia acontecido e registrou uma ocorrência policial. Um porta-voz dos parentes confirmou a morte à revista People, que também divulgou as informações sobre o caso.

O departamento de polícia de Helsinque informou ter recebido a solicitação para investigar a morte três dias antes do comunicado divulgado em 9 de setembro.

As circunstâncias do atendimento e do procedimento estético permanecem sob apuração.

Olivia construiu uma carreira nas redes sociais desde a adolescência. Aos 14 anos, ela criou sua conta no Instagram e passou a ganhar notoriedade na Finlândia.

Em 2016, sua trajetória foi retratada no documentário "The Perfect Selfie", produzido após o acompanhamento de sua relação com as redes sociais durante um ano e meio.

Além da atuação como influenciadora, Olivia também esteve à frente da organização sem fins lucrativos Oras Respiratus Ry, criada para apoiar pesquisas relacionadas a doenças pulmonares. A entidade surgiu depois que seu pai recebeu o diagnóstico de fibrose pulmonar.

Até o momento, as autoridades não divulgaram outros detalhes sobre as circunstâncias da morte.