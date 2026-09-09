Miss passa por sete cirurgias no coração e morre aos 22 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Lucia Sisic, atual Miss Áustria, foi anunciada pelo concurso de beleza. A modelo tinha 22 anos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Lucia havia conquistado a faixa de Miss Áustria em 2024 e permaneceu oficialmente como detentora do título até morrer. Nesse período, uma nova edição do concurso não chegou a ser realizada.

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A modelo enfrentava desde o nascimento um problema em uma válvula do coração, segundo informações da revista People. Ao longo da vida, ela precisou passar por diferentes cirurgias relacionadas à condição cardíaca.

Em 2024, Lucia compartilhou uma mensagem de despedida à equipe responsável por seu acompanhamento na cardiologia pediátrica.

Na publicação, ela agradeceu aos profissionais pelo trabalho realizado ao longo dos anos e contou que iniciaria uma nova fase do tratamento na área de cardiologia voltada a adultos.

"Com enorme empenho, sempre lutaram para salvar minha vida, consegui superar muitos momentos difíceis e tive a oportunidade de viver uma vida plena. (...) Tenho orgulho de não ter desistido, embora muitas vezes houvesse motivos para isso. Com os melhores votos para o futuro de vocês, despeço-me e agora inicio uma nova etapa da minha vida na Cardiologia de Adultos", escreveu Lucia.