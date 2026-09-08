Cantor de reality da Globo comete gafe no Rock in Rio e é consolado por Belo

Uma participação no show de Belo no Rock in Rio terminou em emoção para Filgueira, integrante do grupo pop do reality "Estrelas da Casa".
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O cantor se atrapalhou ao tentar cantar uma música durante a apresentação realizada na noite da última segunda-feira (7), no Rio de Janeiro.
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Belo, que é um dos mentores da competição da Globo, recebeu participantes do programa em seu show. Entre as músicas apresentadas estava "Palco", clássico de Gilberto Gil.
Quando chegou o momento de Filgueira cantar, porém, ele não conseguiu lembrar a letra.
A situação deixou o participante visivelmente abalado. Filgueira começou a chorar, levou a mão ao rosto e, em seguida, retornou ao lugar reservado aos demais integrantes.
Depois que todos terminaram a participação, Belo se aproximou do cantor e o abraçou para consolá-lo enquanto ele deixava o palco.
O episódio rapidamente repercutiu entre os internautas e provocou opiniões divergentes no X, antigo Twitter.
Parte dos comentários atribuiu o esquecimento ao nervosismo, mas também houve críticas à reação do artista durante a apresentação.
"Errar esquecer acontece por conta do nervosismo, mas ele como artista tem que aprender a sustentar disfarçar", escreveu uma conta nos comentários da Central Reality.
Outro internauta questionou o repertório musical do participante: "Eu acho interessantíssimo esse povo que quer ser cantor e não repertório musical algum. como não sabe essa música?"
As críticas também incluíram acusações de que o momento teria sido provocado propositalmente para gerar repercussão.
"Ele é tão biscoiteiro, vtzeiro e forçado que é capaz de ter feito isso de propósito pra viralizar", soltou um terceiro.
Outro comentário apontou que Filgueira deveria ter tentado contornar o esquecimento durante a apresentação: "Esquecer ok, mas demonstrar isso em publico é um vacilo terrível. Deveria ter contornado a situação", apontou mais um.
O Filgueira esquecendo a letra da música em pleno Rock in Rio... #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/pfKjOZ0LMJ— Central Reality (@centralreality) September 8, 2026
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