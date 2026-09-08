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SUSTO!

Pai de Cristiano Araújo é prensado por caminhonete e estado de saúde é revelado

Pai do músico usou as redes sociais para relatar o susto; veja

Pai de Cristiano Araújo é prensado por caminhonete e estado de saúde é revelado - (crédito: Reprodução/Instagram)
Pai de Cristiano Araújo é prensado por caminhonete e estado de saúde é revelado - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Reis Araújo, pai do cantor Cristiano Araújo, precisou de atendimento médico após sofrer um acidente ao chegar a uma fazenda.

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O empresário contou que acabou sendo atingido pela própria caminhonete e ficou prensado contra uma porteira da propriedade.

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O caso foi relatado por João Reis nas redes sociais nesta segunda-feira (7). Segundo ele, o portão de acesso à fazenda estava fechado e trancado.

Ao desembarcar do veículo para abrir a passagem, porém, ele se esqueceu de que a caminhonete permanecia ligada e engatada.

O veículo começou a se movimentar enquanto João Reis tentava destrancar a porteira. Ele afirmou que não conseguiu se afastar a tempo e acabou sendo prensado pela caminhonete.

“Quando eu assustei, a caminhonete já tinha chegado. Não deu tempo de eu sair, ela me prensou na porteira”, contou.

A força da batida foi suficiente para quebrar a porteira. João Reis conseguiu deixar o local depois de receber ajuda de um pedreiro que estava na propriedade no momento do acidente.

Na sequência, ele foi encaminhado a um hospital, onde passou por exames para avaliar possíveis lesões. Entre os procedimentos realizados estavam tomografia e radiografia.

Apesar das dores provocadas pelo impacto, os exames não identificaram nenhuma fratura. Ao comentar o resultado, João Reis aproveitou para fazer uma brincadeira sobre a própria resistência após o acidente.

“Fui atropelado pela caminhonete e não tem nenhum osso quebrado. Olha o tanto que eu sou forte”, disse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

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Por Mariana Morais
postado em 08/09/2026 11:57
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