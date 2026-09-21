Suzane von Richthofen é flagrada fazendo compras em atacadão; veja fotos - (crédito: Reprodução/Netflix)

Registros recentes de Suzane von Richthofen em um supermercado atacadista voltaram a movimentar as redes sociais.

Nas imagens, que circulam no X, antigo Twitter, ela aparece realizando compras e passando pelos corredores do estabelecimento, em uma rara aparição de sua rotina após deixar a prisão.

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Vestida com calça de moletom cinza, casaco preto e tênis, Suzane é vista empurrando um carrinho repleto de mercadorias.

Em determinado momento, ela para diante de uma prateleira e segura um produto enquanto observa os itens disponíveis para compra.

Os registros também mostram parte das mercadorias colocadas no carrinho. Entre elas, é possível identificar pacotes de papel higiênico, além de alimentos e outros produtos encontrados no supermercado.

Em outra imagem, Suzane aparece nas proximidades dos caixas, cercada por outros consumidores e por pilhas de mercadorias. Há ainda uma fotografia em que ela percorre uma seção destinada a produtos de limpeza.

A aparição ocorre anos depois de Suzane deixar a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ela saiu da unidade em janeiro de 2023 para cumprir o restante da pena em regime aberto.

Desde então, passou por diferentes cidades do interior paulista e adotou uma rotina mais discreta, distante da exposição pública associada ao caso que a tornou conhecida nacionalmente.