Anitta chega na coroação da Grande Rio acompanhada do namorado famoso; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta viveu uma noite de celebração neste domingo (20), no Rio de Janeiro. A cantora oficializou sua chegada ao posto de Rainha de Bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027.

A artista marcou presença na quadra da escola de samba carioca para o evento que confirmou sua nova função.

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Sorridente, Anitta demonstrou entusiasmo ao posar para fotógrafos e interagir com os fãs que aguardavam sua chegada. Ela ocupará o lugar deixado por Virginia Fonseca no comando da bateria.

A cantora não esteve sozinha na ocasião. Anitta chegou ao espaço acompanhada do ator Danilo Mesquita, que vem sendo apontado como affair da artista.

Os dois já foram vistos juntos em diferentes eventos e, recentemente, também deixaram os estúdios da Globo de mãos dadas.