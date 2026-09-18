A Fazenda 18: Mãe de Lexa parte para cima de Giovanna e caos toma conta - (crédito: Reprodução/Record)

A convivência entre Darlin Ferrattry e Giovanna Gold voltou a ficar tensa em “A Fazenda 18”.

A empresária e mãe da cantora Lexa foi atrás da atriz dentro da sede após relembrar a discussão envolvendo os respingos de água e afirmou que, agora que as duas são participantes do reality, não pretende mais tolerar o que considera desrespeito.

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O reencontro aconteceu na cozinha da sede. Ao ver Giovanna no local, Darlin iniciou uma discussão e precisou ser contida por Fran Almeida, atual fazendeira.

Irritada por ter sido segurada, a empresária afastou Fran e continuou encarando a rival.

“Me desrespeitou naquele dia, me jogou água e eu fiquei calada. Enquanto fosse visitante eu tava respeitando. Se você mexer comigo você vai levar! Minha mão está pra trás tá bem, querida. Acabou o desrespeito comigo, cabou!”, gritou Darlin.

Giovanna não entrou no confronto. A atriz deixou a cozinha e seguiu em direção ao quarto, passando por Darlin em tom de deboche, mas sem responder às provocações.

Darlin, entretanto, decidiu acompanhá-la. No quarto, a empresária voltou a falar sobre o episódio anterior e afirmou que havia escondido fotografias dos filhos por medo de que Giovanna pudesse mexer nelas.

Em seguida, disse que adotaria a mesma atitude caso a atriz tocasse nos objetos de seus familiares.

“Não vou pegar e esconder as fotos dos meus filhos como eu fiz achando que essa louca, maluca, poderia fazer alguma coisa. E se tocar na foto deles, eu toco nas delas também. Cabou!”, disparou.

A empresária continuou a provocação e chamou Giovanna para mexer nas fotografias que estavam no cômodo.

“Tá aqui bem bonitinha as fotos dos meus filhos, vem aqui e toca numa foto dessas aqui, vem aqui e faz isso. Tu não é doida? Não quer botar uma de maluca? Tu achou uma maluca! Toca nas fotos dos meus filhos pra tu ver”, disparou Darlin.

Giovanna deixou o cômodo pouco depois e, novamente, não rebateu as falas da rival. O novo embate aconteceu após Darlin afirmar que havia decidido respeitar Giovanna enquanto ela ainda estava na condição de visitante de “A Fazenda 18”.

Com a entrada da atriz no elenco, porém, a empresária afirmou que a postura entre as duas seria diferente.

"Toca na foto dos meus filhos para tu ver"



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