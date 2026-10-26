Eleitor viaja quase mil quilômetros para votar e descobre o pior ao chegar à zona eleitoral - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um eleitor foi surpreendido por uma situação inesperada ao tentar votar em Valença, no sul da Bahia, neste domingo (25).

Depois de percorrer mais de 800 quilômetros desde o oeste do estado, ele descobriu que seu título eleitoral havia sido cancelado porque constava no sistema um registro de falecimento em seu nome.

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Impedido de participar da votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, o jovem demonstrou indignação com o ocorrido.

A situação veio à tona quando ele apresentou seus documentos aos mesários e recebeu a informação de que não poderia votar.

“Me mataram antes mesmo de exercer meu direito ao voto. Estou impedido de votar, isso é injusto”, declarou o eleitor, ao relatar a surpresa com o cancelamento.

O caso provocou questionamentos sobre a origem do registro que levou à suspensão de sua participação no pleito.

O jovem afirmou que busca explicações das autoridades responsáveis e a correção de sua situação nos cadastros civil e eleitoral.

Segundo relatos divulgados pela imprensa local, apoiadores do PT informaram que permaneceriam em frente à escola onde ocorreu o episódio até que houvesse esclarecimentos sobre o caso.

O cancelamento de uma inscrição eleitoral pode ocorrer por diferentes motivos, incluindo ausência em três eleições consecutivas sem justificativa, falta à revisão do eleitorado e registro de falecimento.

No caso de um cancelamento por óbito feito por engano, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) prevê um procedimento para regularizar a situação.

A orientação é que o eleitor procure o cartório eleitoral responsável, apresente um documento oficial de identificação com foto e solicite a correção cadastral. A regularização depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.



