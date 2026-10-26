Viúva de Rick Sollo emociona com homenagem um mês após morte do cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Geralda Helena voltou a emocionar os fãs de Rick Sollo ao prestar uma homenagem ao marido, que morreu em setembro deste ano.

Nesta segunda-feira (26), pouco mais de um mês após a morte do sertanejo, ela compartilhou nas redes sociais uma mensagem sobre a dor da perda e a dificuldade de seguir a vida sem o companheiro de 44 anos.

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Na publicação, a viúva relembrou a trajetória construída ao lado do artista, que ficou conhecido nacionalmente como integrante da dupla Rick & Renner.

A declaração também destacou a intensidade dos sentimentos que permanecem mesmo após a partida do cantor.

“No dia 21/09 o céu ganhou você. Você foi perfeito em tudo que você fez aqui na Terra. Obrigada pelos 44 anos de amor verdadeiro. A saudade é imensa, mas o amor é maior ainda”, escreveu Geralda.

Em outro trecho da homenagem, ela falou sobre o impacto da ausência na rotina e resumiu o sofrimento provocado pela perda. “Hoje fica a saudade e um vazio que palavras não conseguem explicar”, declarou.

A manifestação recebeu mensagens de carinho de admiradores do sertanejo, que aproveitaram o espaço para prestar solidariedade à família. Nos comentários, seguidores também recordaram a importância do cantor para a música brasileira.

Rick Sollo morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero em Santa Bárbara, na Serra Catarinense, em setembro de 2026. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram no acidente.

Na ocasião, Geralda estava em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora. Ao receber a notícia de que o helicóptero havia desaparecido, ela embarcou às pressas para o Brasil.

A confirmação da morte do marido chegou durante o voo, e a viúva passou mal ao saber da tragédia.

Além da esposa, Rick deixou dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos. O artista construiu uma carreira de destaque ao lado de Renner, com quem formou uma das duplas sertanejas conhecidas do público brasileiro.