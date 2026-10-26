Aos 76 anos, Caco Barcellos surge de bengala em zona eleitoral e motivo vem à tona

Aos 76 anos, Caco Barcellos chamou a atenção ao comparecer às urnas no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (25).
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Ainda em recuperação de uma cirurgia na coluna, o jornalista precisou do apoio de uma bengala para caminhar. A aparição foi compartilhada nas redes sociais por sua filha, Alice Barcellos.
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O apresentador do "Profissão Repórter", da TV Globo, havia deixado o hospital no sábado (24), apenas um dia antes da votação.
Mesmo com as limitações físicas após o procedimento cirúrgico, ele decidiu participar do pleito que definirá o próximo presidente do Brasil.
Foi Alice quem mostrou aos seguidores o registro do pai durante a ida ao local de votação. Na publicação, ela ressaltou a determinação do jornalista em cumprir seu compromisso eleitoral, apesar da recente hospitalização.
"Meu pai de 76 anos, que fez cirurgia na coluna essa semana e recebeu alta do hospital ontem, fez questão de ir votar. Todo voto importa!", escreveu.
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