Bruna Biancardi explode e rebate Luana Piovani após ser xingada: 'Lave sua boca' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma troca de provocações entre Bruna Biancardi e Luana Piovani ganhou um novo capítulo neste domingo (25).

A influenciadora, de 32 anos, reagiu publicamente após ser chamada de “otária” pela atriz, de 50, que criticou o comportamento de Neymar durante uma partida entre Santos e Bahia.

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A discussão começou depois do confronto realizado no sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar foi expulso após se envolver em uma confusão com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia, e a repercussão do episódio motivou comentários de Piovani nas redes sociais.

Ao compartilhar imagens da expulsão nos Stories do Instagram, a atriz direcionou críticas ao atacante e também mencionou as filhas dele com Bruna, Mavie e Mel.

“Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada. Segue cavando a cova que o pai dele cavou. Decadência satisfatória”, escreveu.

A manifestação incomodou Bruna, que decidiu responder em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram.

Na mensagem, a influenciadora questionou a postura da atriz, citou a relação dela com os próprios filhos e pediu que suas filhas não fossem envolvidas na discussão.

“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas”, disparou.

A esposa de Neymar também afirmou que as críticas deveriam ser direcionadas exclusivamente ao jogador, sem que ela fosse colocada no centro do conflito.

“Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!”, acrescentou.

Bruna encerrou a manifestação com uma mensagem que contrastou com o tom das declarações anteriores. “Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros”, concluiu.