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Neymar toma atitude radical após ser acusado de trair Biancardi com Virginia

Jogador também emitiu um comunicado reagindo aos rumores

Neymar toma atitude radical após ser acusado de trair Biancardi com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)
Neymar toma atitude radical após ser acusado de trair Biancardi com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão dos rumores envolvendo Neymar Jr. e Virginia Fonseca teve um novo desdobramento nesta segunda-feira (16).

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O jogador do Santos deixou de seguir a influenciadora no Instagram, movimentação que chamou a atenção dos internautas durante a madrugada.

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A mudança aconteceu depois que os nomes dos dois passaram a circular nas redes sociais por conta de uma suposta pegação em uma festa privada realizada em 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

A decisão de Neymar repercutiu entre os usuários da plataforma, que passaram a discutir o motivo do afastamento virtual. Virginia, por outro lado, continuava seguindo o perfil do jogador até a publicação da reportagem.

Nos comentários de uma publicação da página Futrikei, internautas deram diferentes interpretações à atitude do camisa 10.

"Ela é sozinha não está nem aí, quem deve respeito a mulher dele é ele", escreveu um perfil. "Se deixou de seguir porque aconteceu lkkkkkkkkk", comentou outro.

Também houve quem criticasse a repercussão do episódio. "As pessoas não sabem ser adultos não kkkk né atoa que o apelido é menino Ney", publicou um usuário.

Já outro levantou uma hipótese em tom de ironia: "Neymar estava dormindo e a Bruna pegou o telefone dele e fez isso com certeza".

Um quinto internauta saiu em defesa dos envolvidos: "Se eu fosse os dois processava quem inventou".

Antes da movimentação no Instagram, os dois famosos já haviam contestado publicamente as informações sobre um possível envolvimento amoroso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 16/11/2026 09:09 / atualizado em 16/11/2026 09:14
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