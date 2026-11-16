Neymar toma atitude radical após ser acusado de trair Biancardi com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão dos rumores envolvendo Neymar Jr. e Virginia Fonseca teve um novo desdobramento nesta segunda-feira (16).

O jogador do Santos deixou de seguir a influenciadora no Instagram, movimentação que chamou a atenção dos internautas durante a madrugada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mudança aconteceu depois que os nomes dos dois passaram a circular nas redes sociais por conta de uma suposta pegação em uma festa privada realizada em 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

A decisão de Neymar repercutiu entre os usuários da plataforma, que passaram a discutir o motivo do afastamento virtual. Virginia, por outro lado, continuava seguindo o perfil do jogador até a publicação da reportagem.

Nos comentários de uma publicação da página Futrikei, internautas deram diferentes interpretações à atitude do camisa 10.

"Ela é sozinha não está nem aí, quem deve respeito a mulher dele é ele", escreveu um perfil. "Se deixou de seguir porque aconteceu lkkkkkkkkk", comentou outro.

Também houve quem criticasse a repercussão do episódio. "As pessoas não sabem ser adultos não kkkk né atoa que o apelido é menino Ney", publicou um usuário.

Já outro levantou uma hipótese em tom de ironia: "Neymar estava dormindo e a Bruna pegou o telefone dele e fez isso com certeza".

Um quinto internauta saiu em defesa dos envolvidos: "Se eu fosse os dois processava quem inventou".

Antes da movimentação no Instagram, os dois famosos já haviam contestado publicamente as informações sobre um possível envolvimento amoroso.