Mãe e duas crianças lutam para sobreviver durante desabamento de prédio; vídeo impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O desabamento de um edifício residencial de três andares no Brooklyn, em Nova York, terminou com oito mortos e 18 feridos.

A tragédia aconteceu na tarde de quarta-feira (11), no bairro de Flatbush, e mobilizou mais de 250 bombeiros e profissionais de emergência em uma operação que se estendeu até a quinta-feira (12).

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Em meio à repercussão do acidente, um vídeo de uma mãe tentando proteger os dois filhos durante o colapso da construção ganhou grande repercussão nas redes sociais e deixou internautas chocados.

As imagens, registradas por uma câmera de segurança instalada dentro do apartamento da família, mostram o momento em que a mulher percebe que o edifício está cedendo e corre para tentar retirar as crianças do local.

Na gravação, um menino de 9 anos aparece na sala enquanto o irmão, de apenas 2, está sentado no chão. Ao perceber o perigo, o mais velho começa a correr em direção à mãe, que surge na entrada do cômodo. Pouco depois, as paredes começam a desmoronar e os destroços invadem o ambiente.

Os três sobreviveram. Segundo informações divulgadas pelo pai das crianças, Anderson Velez, a esposa e o filho mais velho precisaram ser hospitalizados. O menino de 2 anos, por sua vez, foi retirado dos escombros com ferimentos leves.

O que pode ter provocado o desabamento?

A construção ficava ao lado de um terreno onde trabalhadores realizavam escavações para um novo empreendimento imobiliário. O edifício, localizado no número 1321 da Flatbush Avenue, acabou cedendo em direção à área de obras, situada no número 2625 da Bedford Avenue.

O Departamento de Edificações de Nova York apontou operações de construção inseguras na propriedade vizinha como causa do colapso.

A investigação busca esclarecer quais procedimentos realizados no terreno comprometeram a estrutura do imóvel.

O histórico da obra também chamou a atenção das autoridades. Em março, fiscais haviam determinado a paralisação dos trabalhos após identificarem a ausência de proteção adequada para as propriedades vizinhas durante uma etapa de demolição.

Em abril, uma nova inspeção constatou que os serviços haviam sido retomados apesar da ordem de interrupção, resultando em outra infração.

A autorização para retomada foi concedida em maio, depois que as irregularidades foram corrigidas, segundo o Departamento de Edificações.

O imóvel atingido tinha quatro apartamentos nos andares superiores e um estabelecimento comercial no térreo. A construção havia sido erguida em 1930 e estava ocupada no momento do acidente.

Entre as oito vítimas fatais estão duas crianças e dois trabalhadores da construção civil que atuavam no terreno vizinho. Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo quatro bombeiros que participaram do atendimento.