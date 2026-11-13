Vaza vídeo 'macabro' de Bruna Marquezine e Shawn Mendes brigando em rua misteriosa de Noronha

Um vídeo divulgado pelo Portal LeoDias colocou Bruna Marquezine e Shawn Mendes no centro de uma nova repercussão envolvendo o relacionamento.
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Os artistas foram filmados em uma conversa aparentemente tensa no meio de uma rua de Fernando de Noronha, em Pernambuco, durante a madrugada desta sexta-feira (13).
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Nas imagens, os dois aparecem afastados alguns passos um do outro enquanto conversam. O registro foi feito por uma pessoa que estava no arquipélago e mostra um momento de aparente desentendimento entre a atriz brasileira e o cantor canadense.
A gravação ganhou repercussão nas redes sociais. "Pareceu duas almas penadas [emoji de riso]", escreveu um internauta. "Achei que era uma entidade no escuro", comentou outro perfil. "Parecem dois espíritos", comentou mais um.
Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, Bruna teria sido vista chorando em frente à pousada onde está hospedada com Shawn. Após o episódio, o cantor teria se dirigido a uma praça próxima.
Ainda conforme o relato, o artista retornou ao encontro da atriz algumas horas depois, aparentemente para conversar e tentar resolver a situação.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o motivo do suposto desentendimento, e os dois não se pronunciaram publicamente sobre o episódio.
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