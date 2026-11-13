Homem morre aos 35 anos após comer 'doce explosivo' para matar javalis - (crédito: Imagem Ilustrativa )

Um homem de 35 anos morreu após uma explosão dentro da própria boca, provocada por um artefato caseiro que teria sido apresentado a ele como um doce tradicional indiano.

O episódio aconteceu na terça-feira (10), no distrito de Dindori, localizado no estado de Madhya Pradesh, na região central da Índia.

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Identificado como Rajendra Barautiya, o homem estava reunido com outras pessoas ao redor de uma fogueira quando recebeu o objeto de um dos moradores da região.

A suspeita é de que o artefato tenha sido entregue por um homem e repassado à vítima por outro. Pouco depois de colocá-lo na boca, ocorreu a detonação.

Rajendra sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela polícia local, que iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do episódio.

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no caso. Ambos foram acusados de homicídio culposo, modalidade em que não há intenção de matar, e permaneceram sob custódia policial.

Em entrevista à agência de notícias AFP, a responsável pela polícia do distrito de Dindori, Rekha Singh, explicou que o dispositivo é utilizado por algumas comunidades da região para caçar javalis selvagens.

"Eles ofereceram a bomba, utilizada por algumas comunidades da região para matar javalis selvagens, à vítima. Ela explodiu quando ele a engoliu", explicou a policial.

A motivação do episódio ainda não foi esclarecida. De acordo com Singh, os investigadores trabalham com diferentes possibilidades, incluindo a hipótese de uma ação intencional ou de uma brincadeira que terminou de maneira fatal.

"Ainda não conseguimos determinar a motivação do homicídio, ou se, na verdade, se tratou de um erro ou de uma brincadeira", afirmou Singh. "As investigações prosseguem", ressaltou.